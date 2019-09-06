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В Псковской области готовят ремонт моста через реку Обдех в Печорском районе

В Псковской области готовят ремонт моста через реку Обдех в Печорском районе. На сайте госзакупок объявлен аукцион на разработку проектной документации ремонта автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры на участке км 18+470 - км 19+470 в Печорском районе Псковской области.

Проект должен предусмотреть ремонт участка автомобильной дороги и моста через реку Обдех, при необходимости: переустройство сетей электроснабжения, связи.

Заявки рассмотрят 11 октября. Начальная (максимальная) цена контракта - 5 млн 804 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области. Заказчик – ГБУ «Псковавтодор».

Начало работ по реализации проекта планируется в 2021 году.