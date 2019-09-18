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Пешеходные переходы в Пскове расположены слишком часто - Владимир Папорт

Пешеходные переходы в Пскове расположены слишком часто. Об этом сообщил начальник УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове, поясняя причины, по которым принимается решение о ликвидации того или иного пешеходного перехода на территории города.

По мнению начальника ГИБДД, к этому вопросу нужно подходить системно, «а не так, что я здесь хочу ходить, и постройте для меня пешеходный переход». «Надо системно проходить, направлять пешеходные и транспортные потоки. В идеале их было бы лучше разделить строительством надземных и подземных пешеходных переходов, но в данной ситуации хотя бы урегулировать их направления», - убежден Владимир Папорт.

Псков, по его словам, старый город с «тесным» центром, поэтому решения, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, принимаются в том числе с учетом существующей плотной застройки. За последние пять лет в Пскове было принято решение о ликвидации примерно 10 - 15 пешеходных переходов, а ликвидировано порядка семи, сообщил начальник ГИБДД.

Также он прокомментировал причины, по которым был ликвидирован пешеходный переход на Октябрьском проспекте рядом с пересечением с улицей Свердлова. «Первый раз мы вышли с инициативой о ликвидации этого перехода в 2015 году, когда были наезды на детей и взрослых пешеходов с тяжкими последствиями. Тогда нас не поддержали, а после последнего наезда на ребенка на Октябрьском - Свердлова наше предложение было поддержано. Соответственно данный переход ликвидирован», - пояснил Владимир Папорт. Вина за произошедшие на этом участке аварии, по его словам, лежит в равной степени как на водителях, так и на пешеходах из-за их невнимательности.

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Начальник ГИБДД не считает большой трудностью, что теперь пешеходам придется пройти сто метров до ближайшего пешеходного перехода. Во-первых, это расстояние соответствует нормативам, а во-вторых, этот переход оборудован светофором, а значит более безопасный.