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Ремонтом дороги и моста через реку Еглинку займутся в Гдовском районе

Обращение депутата Псковского областного Собрания депутатов Владимира Яникова о выделении средств для развития Гдовского района рассмотрела согласительная комиссия по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на втором заседании 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Владимир Яников рассказал, что в муниципалитете необходимо отремонтировать мост через реку Еглинку, 3,5 километра дороги Добручи - Каменный Конец, а также организовать школу и детский сад в поселке Смуравьево-2. На ремонт моста необходимо около 30 млн рублей, на дорогу - порядка 90 млн рублей, уточнил он.

Заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Лобунов рассказал, что проект по ремонту моста в настоящее время находится на государственной экспертизе. «Пока там формально проезд есть. Мост делать надо, мы его сделаем», - заверил он.

Дмитрий Лобунов предложил дождаться получения заключения экспертизы, а затем рассмотреть вопрос о выделении средств на ремонт из экономии в дорожном фонде.

«На объект за счет экономии выделим дополнительные субсидии», - поддержал вице-губернатор Василий Осипов. Ремонт моста планируется начать в 2021 году, а закончить - 2022-м.

Говоря о ремонте дороги Добручи - Каменный Конец, Дмитрий Лобунов отметил, что она ведет к объектам сельскохозяйственного производства, поэтому финансирование ремонта первого пускового комплекса можно получить в рамках программы развития сельских территорий. «На втором пусковом комплексе дороги будет сложно получить федеральное финансирование, там необходимо 15 млн рублей», - пояснил он. Дмитрий Лобунов предложил начать работы на указанном участке за счет направленной району субсидии в размере 14 млн рублей.

«С районом обсуждали этот момент, они готовы на этот объект направить всю сумму субсидии», - добавил заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Затем участники согласительной комиссии перешли к рассмотрению вопроса об организации школы и дошкольного учреждения в поселке Смуравьево-2 Гдовского района.

Представители областной администрации отметили, что этот вопрос обсуждался на недавней встрече министра просвещения России Сергея Кравцова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, ведется работа по выделению финансовых средств. Более конкретной информации участники согласительной комиссии не получили и решили перенести этот вопрос на следующее заседание.