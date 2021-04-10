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Дорогу на Самолву намерены привести в порядок за несколько лет

Дорогу на Самолву в Гдовском районе приведут в порядок в течение нескольких лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции 14 апреля.

По его словам, планируется заменить асфальтовое покрытие в тех населенных пунктах, через которые эта дорога проходит. «Там асфальт уже давно просит ремонта. Если приводить участок в порядок полностью – это почти 2 млрд рублей. Нам есть, куда эти деньги потратить. Но мы этот вопрос все равно не оставили. И если туда будет много ездить туристов, то мы поработаем с Минтрансом, чтобы привести эту дорогу в порядок участками», - сказал губернатор.

Также он сообщил о планах построить вблизи места Ледового побоища гостиницу и объекты общепита и выразил надежду, что найдутся инвесторы, готовые реализовать такие проекты.