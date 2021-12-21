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На ремонт части Пушкиногорского шоссе потратили более 65 млн рублей

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области в 2021 году отремонтировали часть дороги к Пушкинским Горам. Средства на ремонт были выделены из областного бюджета в объеме более 66 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В рамках национального проекта в Псковской области в этом году проводили масштабные дорожные работы по приведению в нормативное состояние как региональных дорог, так и городских улиц.

«Самым туристическим объектом нацпроекта в Псковской области можно смело назвать дорогу, ведущую к Пушкинским Горам. Ведь именно этот небольшой красочный поселок ежедневно посещают туристы, как российские, так и зарубежные. Живописные панорамы, чистый и свежий воздух, а также ряд достопримечательностей, связанных с именем великого русского поэта А. С. Пушкина никого не оставляют равнодушным. Вблизи поселка Пушкинские Горы находятся музеи-усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское, а в Святогорском Свято-Успенском монастыре находится могила великого русского поэта», - напомнили в комитете.

В 2021 году удалось отремонтировать 4,35 километра Пушкиногорского шоссе. Эта дорога является альтернативным путем в поселок Пушкинские Горы.

В ходе ремонта автодорогу полностью обновили – была восстановлена укрепленная часть обочины и виражи, отремонтировано асфальтобетонное покрытие, на обочинах устранены просадки и укреплены песчано-гравийно-щебеночной смесью, прибровочная часть засеяна травой, восстановлен водоотвод с проезжей части, отремонтированы и прочищены водопропускные трубы.

Кроме того, подрядчик привел в порядок автобусные остановки: восстановил дорожную одежду на посадочных площадках, пандусах, тротуарах, установил скамейки и урны. Теперь добраться в Пушкинские Горы стало намного комфортнее, заметили в профильном комитете.

Также в ближайшей перспективе будет отремонтирована автомобильная дорога Новгородка – Пушкинские Горы. Уже заключен контракт на ее ремонт по нацпроекту. Объект длиной 24,6 км поделен на два участка: первые 12 км должны ввести в эксплуатацию до 9 августа 2022 года, еще 12,6 км – до 30 июля 2023 года. Стоимость ремонта оценивают в сумму около 430 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.