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В ГИБДД сообщили, когда начнут штрафовать невнимательных водителей на улице Карла Маркса

Псковская Госавтоинспекция пока не применяет штрафные санкции к водителям, не заметившим новые знаки одностороннего движения на улице Карла Маркса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

Инспекторы ДПС выезжают на участок улицы Карла Маркса для контроля, но до конца недели ограничиваются профилактическими беседами. В ближайшие дни, когда водители привыкнут к новой схеме, Госавтоинспекция перейдет к серьезным санкциям.

Напомним, с 15 февраля в Пскове введено одностороннее движение на всем протяжении улицы Карла Маркса, от улицы Кузнецкой в сторону площади Ленина. Движение от улиц Некрасова, Гоголя и Свердлова в сторону Кузнецкой запрещено. Установлены новые дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта. Появилась новая автобусная остановка.

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Одностороннее движение введено на время капитального ремонта Советского моста для обеспечения движения автобуса №11. Движение на мосту будет закрыто с 1 марта.