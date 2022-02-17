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Борис Елкин предложил псковичам выбрать новый светофор для центра города

Глава администрации Пскова Борис Елкин предложил подписчикам в социальных сетях выбрать один из двух вариантов устройства светофора на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса. Соответствующие посты он разместил в своих аккаунтах в Instagram и Facebook.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

Предлагается выбрать один из двух предложенных вариантов светофорного объекта – транспортный светофор, регулирующий все движение на перекрестке, или только пешеходный светофор, регулирующий переход через проезжую часть улицы Карла Маркса. При этом на схеме есть только один переход, у церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу.

В предложенных вариантах нет перехода от «Промсвязьбанка» к магазину «Пятерочка».

Добавим, без светофора в часы пик автомобилистам бывает проблематично проехать перекресток на улице Некрасова в прямом направлении или совершить поворот налево. На данном перекрестке неоднократно происходили ДТП.