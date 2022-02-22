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АвтоМир / Дороги

Перекресток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове перекроют из-за съемок фильма

24.02.2022 16:22|ПсковКомментариев: 0

Движение автотранспорта на пересечении улиц Калинина и Георгиевской, у средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского, временно перекроют с 15.00 до 16.30 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Яндекс.Карты

Перекресток перекроют в связи с проведением съемок полнометражного художественного фильма «Я читаю». Объезд будет осуществляться по улице Советской.

Администрация города приносит автомобилистам извинения за возможные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. Во время движения псковичей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Теги: #дороги Пскова #перекресток
Источник: Псковская Лента Новостей
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