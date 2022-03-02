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АвтоМир / Дороги

Псковичка просит отменить закрытие Троицкого моста из-за изменения экономической ситуации

02.03.2022 10:49|ПсковКомментариев: 6

На сайте губернатора Псковской области появилось обращение с просьбой отменить закрытие Троицкого моста на ремонт. «В связи с резким изменением экономической ситуации в стране уже возникли существенные проблемы с поставками материалов, цены на все предсказуемо повысились, и это, естественно, не предел», - говорится в обращении от 1 марта.

«Очевидно, что запланированный ремонт моста не закончится в установленные сроки! Как и с обходом города Пскова, который по официальным комментариям властей не закончен из-за подорожания материалов, этот мост также будет стоять в ремонте годами! А у всех нас есть острая необходимость в его существовании! Не совершайте этой ошибки! Отложите ремонт до стабилизации обстановки в стране. Мост стоял и простоит еще долго, если его не трогать! А вашего финансирования, как обычно, хватит только на то, чтобы разобрать этот мост, как поступили с улицей Леона Поземского, которую уже и не вспомнить, когда закрыли», - написала автор обращения.

В письме указывается, что по сообщениям из новостных источников ремонт продлится до 30 декабря 2022 года, тогда как под самим мостом на Золотой набережной стоит информационный щит, согласно которому мост закрыт до июля 2023 года. «Не создавайте очередной транспортный коллапс! Откройте глаза и поймите, что в настоящий момент этот ремонт очень не вовремя! Не разбирайте мост пока не поздно», - говорится в обращении.

Напомним, в Пскове 1 марта приступили к ремонту Советского (Троицкого) моста, соединяющего центр города с районом Запсковье. Официальная дата окончания ремонтных работ – 31 июля 2023 года. Движение закрыто до 30 декабря 2022 включительно. Городские власти неоднократно заверяли о планах завершить основные ремонтные работы до конца года.

Теги: #ремонт #Советский мост #обращение
Источник: Псковская Лента Новостей
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