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Двухстороннее движение вернут на участке улицы Карла Маркса в Пскове 4 марта

Двухстороннее движение вернут для автомобилей на участке улицы Карла Маркса в Пскове 4 марта. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Как и обещали, после закрытия Троицкого моста на реконструкцию провели анализ дорожной обстановки. Сегодня на заседании общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в который входят сотрудники комитета, ОГИБДД по городу Пскову, администрации города и общественники, приняли ряд важных решений. С пятницы, 4 марта, возвращаем двухстороннее движение на участке улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Кузнецкой. На пересечении улиц Карла Маркса и Некрасова установим временный светофор и сделаем пешеходный переход от церкви Покрова от торгу к дому № 31/27 по улице Некрасова», - рассказал он.

Кроме того, на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта отрегулируют работу светофора, увеличив фазу зеленого света со стороны улицы Некрасова.

«Продолжим анализировать ситуацию на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой. Режим работы светофора здесь уже изменен. При необходимости будем снова его корректировать», - отметил сити-менеджер.

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Борис Елкин попросил псковичей с понимаем отнестись к введенным ограничениям, заранее планировать маршруты движения и использовать для этого не только центральные магистрали, но и дублирующие улицы. «Это позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить центр города, который сейчас испытывает большую нагрузку», - добавил глава городской администрации.

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Напомним, одностороннее движение на улице Карла Маркса в Пскове ввели с 15 февраля для реорганизации движения транспорта в связи с реконструкцией Троицкого моста, которая началась 1 марта.