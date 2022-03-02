Двухстороннее движение вернут на участке улицы Карла Маркса в Пскове 4 марта

Двухстороннее движение вернут для автомобилей на участке улицы Карла Маркса в Пскове 4 марта. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Кроме того, на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта отрегулируют работу светофора, увеличив фазу зеленого света со стороны улицы Некрасова.
«Продолжим анализировать ситуацию на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой. Режим работы светофора здесь уже изменен. При необходимости будем снова его корректировать», - отметил сити-менеджер.
Борис Елкин попросил псковичей с понимаем отнестись к введенным ограничениям, заранее планировать маршруты движения и использовать для этого не только центральные магистрали, но и дублирующие улицы. «Это позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить центр города, который сейчас испытывает большую нагрузку», - добавил глава городской администрации.
Напомним, одностороннее движение на улице Карла Маркса в Пскове ввели с 15 февраля для реорганизации движения транспорта в связи с реконструкцией Троицкого моста, которая началась 1 марта.