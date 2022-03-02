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В фокусе: Реконструкция Советского моста в Пскове

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «В фокусе». В центре внимания Дины Дабришюте — реконструкция Советского моста в Пскове.

Как минимум, до конца этого года псковичи остались без одной из водных переправ, которая связывает центр города и Запсковье. Нет, сам район не отрезан и попасть туда можно напрямую через пешеходный мост в Финском парке, а вот водителям придется задуматься о путях объезда при перемещении из одной части города в другую. До конца года проезд по Советскому (Троицкому) мосту будет закрыт из-за его реконструкции. Городские власти уверяют, что это необходимость, которая назревала уже давно. Дескать лучше починить, чем ждать обрушения конструкции. Если бы в региональной столице не было такого количества долгостроев, затянутых ремонтов, историй с недобросовестными подрядчиками, горожане спокойнее восприняли бы новость об очередном закрытии важной транспортной артерии.

Есть еще один важный момент: расположение моста диктует, что его внешний вид должен, по мнению многих архитекторов и краеведов, соответствовать параметрам существующего исторического ландшафта. Есть ли угрозы транспортного коллапса и испорченного открыточного вида, который любят туристы? Сегодня «В фокусе» - реконструкция Троицкого моста в Пскове.



Первое и главное, в чем уверяют областные и городские власти, - работы не затянутся. Гарант этого - надежный подрядчик. Поэтому на данный момент нет оснований ждать задержки сдачи моста. Более того, есть шанс, что движение по нему откроется к осени этого года. Об этом заявил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Он подчеркнул, что реконструировать дорожную переправу необходимо, чтобы не рисковать жизнями людей. При этом и. о. главы профильного комитета заметил, что ремонт моста по частям невозможен.

«К сожалению, мы реконструируем мост, а не дорогу, и эта реконструкция подразумевает полную замену, полную разборку моста, устройство новой конструкции под современные нагрузки, поэтому возможности перекрывать мост по частям просто нет. Мы не можем на одной полосе снять асфальт, а по другой ездить. Объем работ не в том, чтобы поменять покрытие на мосту. Он будет реконструироваться полностью - будут меняться пролетные строения, опоры, ограждения, лестничные сходы. Такие работы нельзя делать по частям».

Те горожане, что следят за находками псковских археологов, сильно сомневаются в том, что сроки сдачи моста будут соблюдены, ведь, если из-за реконструкции найдутся новые артефакты, то начнутся длительные археологические работы. Председатель регионального комитета по охране культурного наследия Вадим Нэдик заметил: если на месте реконструкции Троицкого моста будут обнаружены археологические находки, там могут начаться научные исследования, ведь границы реконструкции проходят на территории объекта культурного наследия федерального значения. Вадим Нэдик подчеркнул: комитет и проектировщик поддерживают связь.

«Хотелось бы обратить внимание, в каких границах будут производиться эти работы. Это территория объекта культурного наследия федерального значения "Культурный слой древнего Пскова" (VIII-XII век) - то, что мы храним и защищаем, далее это доходный дом купца Сафьянщикова конца XIX века (объект регионального значения, улица Герцена 1/1), а также Дом жилой Степанова 1899 года (улица Леона Поземского, 3/2). Также не стоит забывать, что там зона охраняемого природного ландшафта объекта федерального значения "Ансамбль Кремля". В этой связи при производстве работ будет необходимо реализовывать все мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (это касается памятников архитектуры), а также план по проведению спасательных археологических работ. Комитет его согласовал на 2022 год в части объекта культурного наследия федерального значения "Культурный слой Пскова". С проектировщиком мы в постоянном контакте. Проблем пока нет, и, думаю, возникающие вопросы будут решаться в текущем режиме. При производстве работ возможно все, и если какие-то находки будут обнаружены, мы перейдем в другой режим, возможно, перейдем к научным исследованиям».



Буквально вчера археологи обнаружили неизвестную каменную постройку в районе Троицкого моста. Вечером в своем инстаграм-аккаунте археологический центр Псковской области, реагируя на волнение псковичей, отметил, что эта находка никак не повлияет на ход строительства новой водной переправы. Обнадеживающее заявление. Как и слова директора компании-проектировщика «Стройдормостпроект» Елены Трошковой о том, что новый Троицкий мост своим обликом впишется в исторический ландшафт города так, что никто не заметит разницы со старым. Доработана будет сама конструкция с учетом нагрузки на переправу, отметила Елена Трошкова.

«Как показывают результаты обследования, пролетное строение однозначно должно меняться под современную нагрузку, поскольку по нему ходят переполненные автобусы №1 и №11. И тут самое сложное - сохранить облик. Сегодня он монолитный, бетонный, арочно-консольный. То есть у моста по отношению к арке две консоли, которые уже фактически не работают. Есть желание сохранить его облик, применив современные технологии. Мы консоли сделаем полноценными пролетами в металлическом исполнении, полностью повторив конфигурацию прежнего моста, ничего не меняя — ни размеров, ни отметок. То есть псковичи увидят тот же самый мост, только он будет новенький, красивый и безопасный. Мы сохраним те чугунные литые перила, которые любят псковичи».

Демонтаж конструкций Троицкого моста в Пскове начнут через неделю. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин на брифинге 1 марта. Рабочие сейчас фрезеруют асфальтобетонное покрытие. Новый мост станет шире, пешеходные зоны на нем останутся, дорога будет четырехполосной. А вот велодорожек в проекте реконструкции Троицкого моста нет. Борис Елкин пояснил, с чем это связано.

«Велодорожек в проекте нет. Есть нюанс, который нас сильно ограничивает (с такими же ограничениями мы столкнулись, когда проектировали капремонт Ольгинского моста). Это историческая часть города, мы работаем в стесненных условиях, понимая, что вокруг нас объекты культурного наследия. Мы просто не сможем сделать дорогу и мост шире, потому что зажаты между разными зданиями, в том числе объектами культурного наследия, с которыми ничего сделать невозможно».

Напомним, что город планирует строить пешеходный мост от Псковского кремля к смотровой площадке через реку Пскову, и по проекту на нем как раз собираются сделать велодорожку. Так что горевать по поводу отсутствия велоинфраструктуры на новом Троицком мосту не стоит. А на время ремонта Троицкого моста жителям Запсковья стоит пересесть на велосипеды и самокаты. Такое предположение озвучил член движения «Убитые дороги» Николай Мельков, который, кроме этого, раскритиковал организованную сейчас схему движения автобусов на время реконструкции моста.

«Было видно, что все делалось второпях. У меня было ощущение, что проект схемы движения автобусов, который показали общественникам, написан на коленке - мы сразу нашли в нем множество замечаний. Например, 11-й автобус должен был идти по Октябрьскому проспекту, а потом чудом повернуть направо - на Кузнецкую. Там не все легковые-то машины могут поместиться, а они хотели поместить туда автобусы-сцепки. Также у нас был вопрос, почему нельзя было сначала подготовить пешеходный мост - уже давно его обсуждаем. Он бы хоть как-то снизил проблемную точку. А по поводу автодвижения... Думаю, мы увидим массовый переход на самокаты или велосипеды, потому что со стороны Запсковья в город будет добираться по пробкам неудобно. Люди будут отказываться от автобусов. Чтобы не опаздывать на работу, они будут искать альтернативные варианты. А это, как я вижу, велосипед и самокат. Но в этом плане мы опаздываем, и никто об этом пока не думал. Поэтому все будет очень печально».

Все чаще при закрытии новых объектов на ремонт или реконструкцию горожане не оспаривают саму необходимость ремонта, но сетуют на то, что работы ведутся на ключевых объектах инфраструктуры параллельно. Мол, дай волю чиновникам - перекопали б все улицы города разом, чтобы никто не смог упрекнуть их в том, что дорожная инфраструктура не обновляется. Объяснение этому есть, поясняет заместитель директора по производству ООО «Спецдор 60», депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь.





«То, что у нас одновременно происходит ремонт улицы Леона Поземского, Троицкого моста, улицы Яна Фабрициуса и, насколько я знаю, будет ремонт улицы Труда - конечно, не очень хорошо. Но, к сожалению, тут все было по принципу "дают деньги — надо брать". Получилось так, соответственно, город пытается всячески эти деньги освоить. На будущее хотелось бы, чтоб корректировали график ремонта, но на сегодня такая ситуация. Будем пытаться отремонтировать все по максимуму и минимизировать неудобства для граждан».

Разговоры и пожелания на будущее лучше оставить на потом - например, на время реконструкции моста Ольгинского. Сейчас время решения логистических задач, которыми озабочен каждый житель Запсковья и горожане, которым часто нужно ездить в этот район. Городские власти со своей стороны стараются корректировать принятые ранее решения по организации путей объезда. Так, с 4 марта вернут двухстороннее движение для автомобилей на участке улицы Карла Маркса. Кроме того, на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта отрегулируют работу светофора, увеличив фазу зеленого света со стороны улицы Некрасова. Администрация Пскова обещает мониторить дорожную ситуацию и максимально ее улучшать. Возможно, пересесть на велосипед - неплохой вариант и более надежный, лишь бы УГХ успевало посыпать весенние, местами обледеневшие, тротуары, а участники дорожного движения с уважением относились к велосипедистам.