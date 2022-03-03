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Мост закрыт, но это не трагедия: псковичи опробовали новые маршруты

С 1 марта Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию. Жители микрорайона Запсковье, которые оказались практически отрезаны от центра города, за три дня уже немного освоились, приспособились и более или менее начали привыкать к тому, что все автобусы ездят по-новому.

Главная проблема после закрытия моста — добраться из Запсковья в ближнее Завеличье. Корреспондент «МК в Пскове» как раз из тех людей, которым пять дней в неделю надо ездить из одного района в другой. Поэтому он решил проверить, какие автобусные маршруты удобнее всего, и сколько теперь нужно тратить время, чтобы доехать до работы и обратно.

Когда мост в центре города оказался внезапно для многих закрыт, риск опоздать на работу повысился до 90%. Пришлось срочно вызывать такси и ехать с улицы Юности до улицы Петровской. С учетом утренних пробок на Инженерной удалось добраться за 20 минут. Поездка обошлась в 195 рублей. Вариант не на каждый день. При зарплате в 15-17 тысяч рублей на работу на такси вряд ли могут ездить, тем более регулярно.

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