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Автолюбители предлагают отключить ряд светофоров на улице Поземского в Пскове

Автолюбители города Пскова предлагают отключить ряд пешеходных светофоров на улице Леона Поземского на время ремонта Троицкого моста. Свои аргументы они привели в телеграм-канале «Убитые дороги Пскова».

Фото здесь и далее: «Убитые дороги Пскова»

«В связи с закрытием Троицкого моста на реконструкцию, на улице Леона Поземского транспортный поток практически отсутствует. Логично будет отключить вызывные светофоры на пересечении Леона Поземского в районе улицы Герцена и сквера Народовластия», - заметили автолюбители.

По их мнению, переходить проезжую часть пешеходы в таком случае смогут согласно правилам дорожного движения, «без использования кнопки вызова и ожидания зеленого сигнала на пустой улице в разгаре дня».

Ранее сообщалось, что в Пскове идет подготовка к демонтажу конструкций Троицкого (Советского) моста. Подрядная организация проводит соответствующие работы.