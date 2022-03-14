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АвтоМир / Дороги

Автолюбители предлагают отключить ряд светофоров на улице Поземского в Пскове

14.03.2022 16:29|ПсковКомментариев: 0

Автолюбители города Пскова предлагают отключить ряд пешеходных светофоров на улице Леона Поземского на время ремонта Троицкого моста. Свои аргументы они привели в телеграм-канале «Убитые дороги Пскова». 

Фото здесь и далее: «Убитые дороги Пскова»

«В связи с закрытием Троицкого моста на реконструкцию, на улице Леона Поземского транспортный поток практически отсутствует. Логично будет отключить вызывные светофоры на пересечении Леона Поземского в районе улицы Герцена и сквера Народовластия», - заметили автолюбители. 

По их мнению, переходить проезжую часть пешеходы в таком случае смогут согласно правилам дорожного движения, «без использования кнопки вызова и ожидания зеленого сигнала на пустой улице в разгаре дня». 

Ранее сообщалось, что в Пскове идет подготовка к демонтажу конструкций Троицкого (Советского) моста. Подрядная организация проводит соответствующие работы. 

Теги: #дороги #псков #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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