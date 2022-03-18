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В Дновском районе отремонтировали пять опор моста через реку Шелонь

Капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 66-м километре региональной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы продолжается в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

Длина участка ремонта составляет более 300 метров, из них длина искусственного сооружения – более 121 метра. Мост четырехпролетный, имеет две полосы движения с тротуарами по обеим сторонам.

Сейчас отремонтировали пять опор моста - две береговые и три промежуточные, выполнили ремонт бетонных поверхностей и уширение ростверков крайних опор, а также возвели новые шкафные стенки. Подрядчик отремонтировал ростверки и тела промежуточных опор, кроме того, выполнил ремонт сколов и восстановил защитный слой главных балок. Также на мосту уже демонтировали часть перильного ограждения.

В данный момент рабочие занимаются натяжением арматуры для дополнительного усиления конструкций ригеля. После этого будут производиться работы по устройству дополнительных балок пролетного строения. Для обеспечения безопасности выполнения работ и устойчивой работы кранов движение по мосту прекратится с 4 по 8 апреля включительно.

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Заказчиком ремонта выступил «Псковавтодор», подрядная организация - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"». Работы проводятся в рамках программы национального проекта «Безопасные качественные дороги».