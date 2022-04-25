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АвтоМир / Дороги

Перекресток Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове временно перекроют

25.04.2022 10:46|ПсковКомментариев: 3

Движение автотранспорта на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове закроют с 26 по 30 апреля с 22:00 до 6:00 в связи с проведением ремонта дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работы проводятся в рамках ремонта Рижского проспекта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Шестака, Доставалова, Народную.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

Напомним, ремонт Рижского проспекта проводится на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской. Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Проводит ремонт подрядная организация ООО «ДорСтройСервис». Срок сдачи объекта – 30 августа 2022 года.

Теги: #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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