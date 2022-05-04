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Новые тротуары появятся вдоль улицы Яна Райниса в Пскове

Около километра новых тротуаров появится вдоль улицы Яна Райниса от железнодорожного переезда до Старокорытовской дороги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Так, от улицы Дачной до Дачного переулка подрядчик устанавливает бортовой камень. Над теплотрассой сделают пешеходный мост. От Дачного переулка до Старокорытовской дороги завершается устройство основания для велосипедной дорожки. Также установлена подпорная стенка, которая разграничит велодорожку и площадку будущей автобусной остановки. Дополнительно на этом участке соединят пешеходную зону с существующими дорожками, ведущими в Корытовский лесопарк.

На других участках, по словам сити-менеджера, проводятся геодезические работы. В контракт также входит устройство освещения пешеходных переходов, посев газона и высадка живой изгороди из барбариса. Работы проводятся на средства Дорожного фонда Псковской области и должны быть выполнены до 28 ноября, добавил Борис Елкин.