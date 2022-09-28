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АвтоМир / Дороги

Пешеходный переход появился у котельной на Гаражном проезде в Пскове

29.09.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

Пешеходный переход появился у котельной на Гаражном проезде в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Сегодня мы решили поставить точку в одном очень большом и долгом проекте, на который ушло очень много времени и сил. Мы с вами находимся на Гаражном проезде, недалеко от котельной №1. Первым и самым главным была установка пешеходного перехода, которого так здесь не хватало. Сотрудники участка №1 частенько перемещаются между котельными №1 и №20, которые расположены на разных сторонах проезжей части. До сегодняшнего дня сделать это было довольно проблематично, так как ни одного пешеходного перехода на Гаражном проезде нет. Наших коллег выручали только "лежачие полицейские", которые были смонтированы на этой улице после её капитального ремонта. Асфальтное покрытие здесь очень хорошее, многие выбирали это место как альтернативу Рижскому проспекту, чтобы объехать пробки. Ну и бывали случаи, когда здорово разгонялись, а чтобы этого избежать, к скоростным ограничениям добавились эти искусственные неровности», - рассказали в ПТС.

Сотрудники предприятия провели подготовительную работу. «Так как нельзя просто взять и воткнуть дорожный знак и принять волевое решение, что "зебра" должна располагаться именно здесь, нарисовав её на асфальте», - продолжили в ПТС.

«Но это не единственные работы, которые оставались незавершёнными в этом сезоне. Коллеги из МП города Пскова "Горводоканал" проводили ремонтные работы на территории нашего предприятия, перекладывали сети холодного водоснабжения, которые подходят к котельной №1. Ну и следы их пребывания на территории нашего предприятия остались. А так как мы, фактически, привели в порядок всю территорию данного участка, то решили и эти небольшие врезки заделать, пока занимались пешеходным переходом. Теперь территория участка №1 имеет законченный вид», - подчеркнули в пресс-службе.

«Мы благодарим всех наших коллег, которые принимали в этом участие. Именно благодаря вашим усилиям нам и удалось довести здесь всё до своего логического завершения», - добавили в ПТС.

Теги: #псков #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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