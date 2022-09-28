Пешеходный переход появился у котельной на Гаражном проезде в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».
Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»
Сотрудники предприятия провели подготовительную работу. «Так как нельзя просто взять и воткнуть дорожный знак и принять волевое решение, что "зебра" должна располагаться именно здесь, нарисовав её на асфальте», - продолжили в ПТС.
«Но это не единственные работы, которые оставались незавершёнными в этом сезоне. Коллеги из МП города Пскова "Горводоканал" проводили ремонтные работы на территории нашего предприятия, перекладывали сети холодного водоснабжения, которые подходят к котельной №1. Ну и следы их пребывания на территории нашего предприятия остались. А так как мы, фактически, привели в порядок всю территорию данного участка, то решили и эти небольшие врезки заделать, пока занимались пешеходным переходом. Теперь территория участка №1 имеет законченный вид», - подчеркнули в пресс-службе.
«Мы благодарим всех наших коллег, которые принимали в этом участие. Именно благодаря вашим усилиям нам и удалось довести здесь всё до своего логического завершения», - добавили в ПТС.