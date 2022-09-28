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Дождеприемники ливневой канализации в Пскове готовят к непогоде

Дождеприемники ливневой канализации в Пскове готовят к сильным осадкам, которые в Псковской области ожидаются завтра, 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Готовимся к дождям», - прокомментировали опубликованные снимки в организации.

Ранее сообщалось, что сильные дожди ожидаются в большинстве районов Псковской области днем в понедельник, 3 октября. Утром 3 октября большое количество осадков прогнозируют по юго-восточным районам региона.