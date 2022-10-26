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Самодельные препятствия из покрышек на обочине дороги убрали в Великих Луках

Покрышки убрали с обочины у дома №16 на улице Дальней в Великих Луках после жалобы, размещённой на сайте губернатора Псковской области.

Фото: Виктор Герман

«С июня нет ответа из администрации города по поводу самовольно установленных препятствий на обочине на улице Дальней, 16», - написал автор жалобы.

В ответ на обращение глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев заметил, что в адрес подрядной организации МП «Спецавтохозяйство» направили задание убрать покрышки. Позже он сообщил, что работы произвели.

Ранее сообщалось, что на улице Конной в Пскове сосны высадили в автомобильные покрышки.

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Напомним, с 2021 года запрет на использование шин для украшения двора распространяется по территории всей России, а нарушителям закона грозят денежные штрафы.