Самодельные препятствия из покрышек на обочине дороги убрали в Великих Луках

Покрышки убрали с обочины у дома №16 на улице Дальней в Великих Луках после жалобы, размещённой на сайте губернатора Псковской области.
Фото: Виктор Герман
«С июня нет ответа из администрации города по поводу самовольно установленных препятствий на обочине на улице Дальней, 16», - написал автор жалобы.
В ответ на обращение глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев заметил, что в адрес подрядной организации МП «Спецавтохозяйство» направили задание убрать покрышки. Позже он сообщил, что работы произвели.
Ранее сообщалось, что на улице Конной в Пскове сосны высадили в автомобильные покрышки.
Напомним, с 2021 года запрет на использование шин для украшения двора распространяется по территории всей России, а нарушителям закона грозят денежные штрафы.