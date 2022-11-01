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Сумма штрафов от фотовидеофиксации в Псковской области превысила 140 млн с начала года

145 млн 671 тысяча рублей составила сумма штрафов от фотовидеофиксации в Псковской области с начала года. Взыскано штрафов на сумму 71 млн 773 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД Псковской области.

На территории Псковской области работает 52 стационарных комплекса, которые фиксируют нарушения скоростного режима. Три из них оснащены дополнительной функцией фиксации нарушений проезда перекрестка (стоп-линия, запрещающий сигнал светофора), один комплекс оснащен дополнительным модулем по фиксации выезда в нарушение ПДД на встречную полосу движения. Ежесуточно организовано выставление 18 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Обеспечена работа трех мобильных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Планы размещения комплексов определяются с учетом состояния аварийности, в местах повышенной опасности.

В 2022 году произведена ротация пяти стационарных комплексов фотофиксации на новые адреса с повышенной аварийностью с мест, где технические средства уже выполнили функцию по снижению аварийности.

По результатам работы за 9 месяцев 2022 года вынесено 252 177 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Наибольшее количество нарушений правил дорожного движения зафиксировано на федеральной автодороге Р-23 «Санкт-Петербург- Псков-Пустошка-Невель - граница с Республикой Беларусь» в связи с высоким транспортным потоком.

Благодаря принимаемых мерам, удалось ликвидировать 37 аварийных участков дорог, отметили в ГИБДД.