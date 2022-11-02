Псковавтодор меняет изношенное асфальтобетонное покрытие дорог в регионе

Согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия» Псковавтодор продолжает дорожные работы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»
На автомобильной дороге от автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с республикой Белоруссия до деревни Черняковицы на участке уже выполнили устройство двух новых слоев асфальтобетонного покрытия: выравнивающего и верхнего, сейчас ведутся работы по укреплению обочин.
Кроме того, в рамках этой же адресной программы по контракту с Псковавтодором подрядная организация ООО «АДП» продолжает дорожные работы в Локнянском и Пустошкинском районах.
На участке автодорги Пушкинские Горы- Локня также выполнили работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев, ведутся работы по укреплению обочин.
На участках автодороги Руда - Гультяи дорожники приступили к устройству верхнего слоя покрытия.
В скором времени все дорожные объекты будут приведены в нормативное состояние, добавили специалисты.