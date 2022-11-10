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Отремонтированный участок дороги ввели в эксплуатацию в Великолукском районе

Участок протяженностью 7 километров автодороги Великие Луки-Новосокольники прошел официальную приемку и введен в эксплуатацию после ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГБУ ПО «Псковавтодор».

Фото и видео здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»

«Дорога востребована у местных жителей, она связывает между собой два районных центра Псковской области – Великие Луки и Новосокольники, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта», – отметили специалисты.

В рамках ремонта отремонтировали изношенное дорожное полотно, съезды и примыкания, водопропускные трубы, укрепили обочины и прибровочная часть. Оборудовали заездные карманы и две остановки. Для безопасности дорожного движения нанесли дорожную разметку.

Общая стоимость контракта составила более 140 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Ремонтные работы на других участках автодороги запланированы до 2024 года.