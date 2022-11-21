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АвтоМир / Дороги

На завершение строительства Северного обхода Пскова в 2026 году готовы направить 7 млрд рублей

21.11.2022 10:27|ПсковКомментариев: 0

На завершение строительства Северного обхода Пскова готовы направить 7 миллиардов рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок. 

Комитет по закупкам Псковской области ищет подрядчика для строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-ой пусковой комплекс). Трасса будет соединять дорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп –  Куземкино – Краколье и дорогу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) с мостом через реку Великую.  

Начальная цена контракта 7 млрд 340 млн 503 тысячи 741 рубль 28 копеек. Срок окончания работ - ноябрь 2026 года. 

Финансирование осуществляется за счет средств бюджетного учреждения, поступивших в виде иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 8 декабря 2022 года. 

Теги: #регион60 #псков #Северный обход
Источник: Псковская Лента Новостей
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