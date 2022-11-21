На завершение строительства Северного обхода Пскова в 2026 году готовы направить 7 млрд рублей

На завершение строительства Северного обхода Пскова готовы направить 7 миллиардов рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Комитет по закупкам Псковской области ищет подрядчика для строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-ой пусковой комплекс). Трасса будет соединять дорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и дорогу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) с мостом через реку Великую.
Начальная цена контракта 7 млрд 340 млн 503 тысячи 741 рубль 28 копеек. Срок окончания работ - ноябрь 2026 года.
Финансирование осуществляется за счет средств бюджетного учреждения, поступивших в виде иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 8 декабря 2022 года.