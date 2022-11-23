Привлекать ГИБДД к помощи в уборке снега предложили «управляйки» Пскова

Привлекать ГИБДД к помощи в уборке снега во дворах домов предложили представители управляющих компаний в Пскове. Идею они озвучили на совещании с представителями управления городского хозяйства администрации города сегодня, 24 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Если машины стоят на тротуарах дворов или одним колесом, или полностью, необходимо подключить ГИБДД, потому что в наши дворы снегоуборочной технике не проехать. Образуются подснежники, которые блокируют все», - сказала руководитель одной из городских «управляек».
Руководитель УГХ Пскова Александр Грацкий отметил, что Госавтоинспекция однозначно должна заниматься этим вопросом, если автомобили припаркованы на тротуаре.
«Коллеги, я прошу ответственно отнестись к работе этой зимой, если не налажены поставки песка, обращайтесь к нам, мы поможем. УГХ имеет 8 тракторов со щёткой, которые убирают межквартальные проезды, также есть грейдер. Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, мы придём на помощь. Нам необходимо предотвратить повторение опыта прошлого года, когда дворы не убирались неделю», - обратился к представителям «управляек» Александр Грацкий.
Также на совещании подняли вопрос количества дворников у управляющих компаний, их нагрузке и заработной плате.
«Ставка платы дворников - больной вопрос. УГХ подготовило предложение о её повышении. Ждём, когда вопрос вынесут на сессию, и она примет волевое решение», - заключил заместитель начальника управления Антон Ляугминас.