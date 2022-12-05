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АвтоМир / Дороги

Владимир Кузь оценил риски укладки асфальта на Троицком мосту зимой

06.12.2022 13:13|ПсковКомментариев: 0

Укладывать асфальт на Троицком мосту в Пскове было бы лучше в летний период, но для комфорта местных жителей подрядчик проведет эти работы в ближайшее время. Об этом заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Асфальт будут укладывать в ближайшее время, заасфальтируют подъезды, сопряжения, буквально на днях. Повлиет ли это на качество? Ну, конечно, это не укладка летом, но есть лаботаории, строительный контроль. Если качество будет ужасное, никто не позволит это оставить в таком виде, в любом случае это заставят переделать», - заверил депутат.

Он также отметил, что и подрядчик не пойдёт на то, чтобы переделывать свою работу, поэтому будет сразу стараться уложить асфальт максимально качественно.

По словам Владимира Кузя, проектная толщина асфальта на мосту составит 22 сантиметра: всего подрядчик уложит 9-сантиметровый нижний, выравнивающий слой, 8 сантиметров среднего слоя и 5 сантиметров верхнего. 

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псков #асфальт #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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