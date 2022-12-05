Владимир Кузь оценил риски укладки асфальта на Троицком мосту зимой

Укладывать асфальт на Троицком мосту в Пскове было бы лучше в летний период, но для комфорта местных жителей подрядчик проведет эти работы в ближайшее время. Об этом заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он также отметил, что и подрядчик не пойдёт на то, чтобы переделывать свою работу, поэтому будет сразу стараться уложить асфальт максимально качественно.
По словам Владимира Кузя, проектная толщина асфальта на мосту составит 22 сантиметра: всего подрядчик уложит 9-сантиметровый нижний, выравнивающий слой, 8 сантиметров среднего слоя и 5 сантиметров верхнего.