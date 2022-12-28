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Полицейские Дед Мороз и Снегурочка призвали не допускать пьяной езды в праздники

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали псковичам безопасных дорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео и фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В преддверии новогодних праздников на Октябрьской площади у главной ёлки города водителей и пешеходов встречали полицейский Дед Мороз в сопровождении Снегурочки и инспекторов Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские поздравили жителей и гостей областного центра с наступающим Новым годом. Юным пешеходам и пассажирам Дед Мороз подарил сладости и световозвращатели. Вручая детям подарки, инспекторы региональной Госавтоинспекции напоминали о правилах безопасного поведения на дорогах, в том числе о недопустимости игры вблизи проезжей части и необходимости использования фликеров на одежде.

Водители также не остались без подарков: они получили памятки с напоминаниями о соблюдении правил дорожного движения и открытки.

Основное внимание в эти предновогодние дни сотрудники ГИБДД обратили на недопущение управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима и правил перевозки пассажиров, а также проезда пешеходных переходов.