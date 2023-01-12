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ГИБДД усилит контроль за соблюдением ПДД у школы в центре Пскова

ОГИБДД УМВД России по городу Пскову рекомендовали усилить контроль за соблюдением Правил дорожного движения на участке улицы Бастионной и проезда к школе №47 в районе клиники «Визус». Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Огромная просьба от проживающих людей и родителей. Беспокоит дорога, находящаяся между домами Бастионная 23/13, Бастионная 13, Бастионная 9а. <...> Данная дорога находится рядом с несколькими детскими садами и школой №47, а скоростной режим совершенно не соблюдается на этом участке дороги!» - написала женщина на сайте губернатора.

Она предложила оборудовать в данном месте пешеходный переход, разместить искусственные неровности или установить знак для ограничения скоростного режима.

В ответ на обращение Борис Елкин сообщил, что, согласно пункта 4.7 Межгосударственного стандарта ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие технические требования», предложение об оборудовании пешеходного перехода в предлагаемом месте не представляется целесообразным.

«Параметры улицы Бастионной и проезда к школе №47 в районе клиники "Визус" удовлетворяют требованиям для организации безопасного движения при условии соблюдения участниками дорожного движения установленного скоростного режима 20 км/час и требований Правил дорожного движения РФ. ОГИБДД УМВД России по городу Пскову рекомендовано усилить контроль за соблюдением Правил дорожного движения РФ на данном участке улицы Бастионной», - добавил глава города.