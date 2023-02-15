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Движение транспорта ограничили в проезде у дома №124 на улице Поземского в Пскове

В связи с проведением дорожных работ с 16 по 22 февраля закрывается движение автотранспорта по одной полосе проезжей части проезда в районе дома № 124 по улице Леона Поземского (при движении от здания № 126 в сторону улицы Леона Поземского) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.