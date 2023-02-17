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Двадцать улиц приведут в порядок в Печорах к 550-летию монастыря

Двадцать улиц приведут в порядок в Печорах к 550-летию Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщил глава района Сергей Тарасик, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас намечается много работ. Всегда благоустройство начинается с центра. Мы запланировали привести в порядок порядка 20 улиц в городе. Также будут произведены работы и на земле, и под землей. Это начало, оно положительно повлияет на жизнь в городе Печоры. Работы будут потихоньку расширяться, дойдем до километровой зоны и так далее. Совместно наведем порядок», - отметил Сергей Тарасик.

Первоочередной задачей глава района назвал сотрудничество с местными жителями.

«У кого-то забор покосился, у кого-то - гараж, у кого-то дом нуждается в покраске. Если мы сейчас почувствуем эту поддержку местных жителей, нам будет легче», - добавил он.

Представитель администрации отметила, что организовываются собрания с жителями многоквартирных домов и частного сектора по вопросам благоустройства дворов.

«Будем спрашивать их видение, предлагать свои решения. Без участия жителей у нас не получится ничего», - добавила она.

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Напомним, в 2023 году исполняется 550 лет Псково-Печерскому монастырю, который был основан в 1473 году. В регионе началась подготовка к юбилейной дате. В январе губернатор анонсировал, что на преображение Печор планируют направить почти 2 млрд рублей.