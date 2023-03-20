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Промоина образовалась на асфальтовой дороге в Псковском районе

Промоина образовалась на асфальтовой дороге рядом с остановкой Кебь-1 в Псковском районе. Об этом сообщается в группе садоводческого некоммерческого товарищества «Кебь» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа садоводческого некоммерческого товарищества «Кебь» / «ВКонтакте»

«Уважаемые садоводы СНТ "Кебь" и "Восток", на асфальтовой дороге рядом с остановкой Кебь-1 на ручье образовалась промоина, будьте, пожалуйста, внимательны, особенно в тёмное время суток», - призвали в СНТ «Кебь».

В ближайшее время в СНТ планировали направить обращение в компанию «Псковавтодор».