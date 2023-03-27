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Дополнительную водопропускную трубу уложили на участке дороги Кунья – Кресты

Дополнительную водопропускную трубу уложили на участке дороги Кунья – Кресты. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / Telegram

«Это увеличит водосброс и поможет предотвратить дальнейшее размывание полотна. Поступило очень много жалоб на состояние автомобильных дорог общего пользования. На все обращения будут направлены ответы, но я хочу выделить некоторые из них, потому что они: однотипные и интересуют большинство жителей. Абсолютно согласен, что состояние дорог – наихудшее за последние несколько лет. Причина – сложившиеся погодные условия. Внимание со стороны дорожных организаций к содержанию дорог не уменьшилось», - отметил Олег Лебедев.

Он объяснил, что дороги в районе двух типов: региональные и местные. Протяженность региональных дорог ~ 275 км, собственник – «Псковавтодор», обслуживающая организация с 1 января – ООО «Реал». Это основные дороги района, по которым проходят автобусные маршруты (Великие Луки – Кунья, Кунья – Кресты, Кунья – Назимово, Плотично – Кунья, Кунья – Груздово, Груздово – Прилуки, Ущицы – Кунья, Ущицы – Лукино, Ямище - Нижельское и другие), уточнил глава района

Протяженность местных дорог – 615 км, собственник – Куньинский район и поселения, обслуживающая организация – «Куньяавтодор». Это второстепенные дороги района между населенными пунктами и внутри них.

Ответственность за состояние дорог несут собственники этих дорог, подчеркнул Олег Лебедев.

Ямочный ремонт по Кунье проведут сразу, как только позволит погода. Часть дороги по Кунье: от моста через Лусню (включительно) до перекрестка с М9 и далее до конца поселка – региональная. «Администрация района направляла обращение собственнику с просьбой заменить асфальтобетонное покрытие хотя бы на участке от моста (вкл.) до М9. Ждём их решения», - объяснил Олег Лебедев.

Муниципальная часть дороги по улице Дзержинского (от моста до переезда) тоже требует частичной замены покрытия. «Решение принято, будем делать. Самых проблемных участка – четыре. Если хватит средств, сделаем все четыре. На текущей неделе промерим и посчитаем», - продолжил он.

С 20 марта на дорогах местного значения запрещено движение транспорта полной массой свыше 8 тонн. Соответствующие знаки установлены.

«На прошлой неделе были замечены машины свинокомплекса, нарушающие данный запрет. Сегодня пообщался с руководством свинокомплекса. Они заверили, что больше такого не повторится. Однако есть нерадивые водители, которые могут нарушить запрет. Просьба к жителям поселка, если увидите нарушение, запишите, пожалуйста, номер машины и передайте в администрацию района. Работодатель таких нарушителей накажет "рублём"», - пояснил глава муниципалитета.

Участок дороги Кунья – Назимово, который использует свинокомплекс (от деревни Борок до деревни Николькое и до железнодорожного переезда) он же сам и восстанавливает.

Дороги местного значения между населенными пунктами стараются восстанавливать оперативно, насколько позволяют условия и техника.

28 марта дорожники поедут ликвидировать промоину на дороге Быково – Печково (укладывать водопропускную трубу).

«И совершенно ничего сейчас нельзя сделать на участке дороги между д. Починки и д. Пузаново, где под водой находится более 100 метров. Здесь работы начнутся после ухода воды», - подытожил Олег Лебедев.