АвтоМир / Дороги

Проезд транспорта на участке дороги Кунья – Назимово затруднен

Состояние региональных дорог в Куньинском районе проинспектировал руководитель «Псковавтодора» Павел Кипрушев. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев.

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / «ВКонтакте»

«Основное внимание было уделено проблемным участкам дороги Кунья – Кресты (54 и 62 км). В ходе осмотра объектов Павел Александрович сделал ряд замечаний подрядчику и поручил устранить их в кратчайшие сроки. Из существенных недостатков – неустойчивый материал в зоне водопропускной трубы», - написал он.

Новая труба является временной. В текущем году установят капитальная водопропускная труба с соблюдением всех технологий.

Также с представителями Псковавтодора и подрядчика обследовали проблемные участки дороги Кунья – Назимово в деревне Трубицы и деревне Никольское.

«Проезд транспорта крайне затруднен. Работы по этим участкам запланированы на завтра (29 марта -ред.)», - отметил Олег Лебедев.

Глава района добавил, что он ещё раз обратился с просьбой к собственнику дороги отремонтировать участок улицы Дзержинского от моста через реку Лусня до трассы М9 «Балтия».