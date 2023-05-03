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Левые повороты запретили на перекрестке улиц Инженерной и Звёздной в Пскове

Левые повороты запретили на улице Инженерной в Пскове на перекрестке с улицей Звёздной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее о намерении запретить повороты сообщал глава города Борис Елки. Решение приняли 29 марта в ходе заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.

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«По просьбе ГИБДД в целях безопасности запрещаются левые повороты на пересечении улиц Инженерной и Звездной. Решение своевременное, здесь часто происходят аварии», - отмечал градоначальник.

Стоит отметить, что пока водители игнорируют требования знаков. Разметку на участке дороги пока не поменяли.