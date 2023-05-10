Финишный слой дорожного покрытия на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в течение 5-7 дней. Об этом первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, на Ольгинском и Троицком мостах работает один подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"». Срок окончания работ по контракту – 31 июля. Осенью 2022 года мост открыли заранее для удобства граждан, теперь подрядчику предстоит завершить работы, в частности, уложить верхний слой асфальта.
Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для движения транспорта сегодня, 10 мая.