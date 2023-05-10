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АвтоМир / Дороги

Финишный слой дорожного покрытия на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в течение 5-7 дней

10.05.2023 13:39|ПсковКомментариев: 0

Финишный слой дорожного покрытия на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в течение 5-7 дней. Об этом первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На 10 дней закрыли Троицкий мост, но мы видим, что на Ольгинском мосту подрядчик справился быстрее, поэтому и тут мы надеемся, что, если погода позволит, он завершит устройство финишного слоя в течение 5 -7 дней», - сказала Ирина Иванова.

Напомним, на Ольгинском и Троицком мостах работает один подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"». Срок окончания работ по контракту – 31 июля. Осенью 2022 года мост открыли заранее для удобства граждан, теперь подрядчику предстоит завершить работы, в частности, уложить верхний слой асфальта.

Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для движения транспорта сегодня, 10 мая. 

Теги: #псков #мосты #дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
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