АвтоМир / Дороги

Михаил Ведерников о Северном обходе Пскова: Проект будет реализован, опасений нет

Проект по строительству Северного обхода Пскова будет реализован. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук спросил о состоянии Северного обхода.

«Есть долгострой, который не упомянули – Северный обход. Что там планируется? И планирует ли правительство вернутся к проекту по долговременному уходу за пожилыми людьми? Третий вопрос – застройщики. Много строек, где все происходит хаотично, для инфраструктуры не остается места. Будут ли приняты меры?» – задал вопросы главе региона депутат.

Михаил Ведерников ответил, что проект по Северному обходу будет реализован. «Северный обход — была сложная ситуация с получением остатка финансовых средств. Большую сумму несколько раз откладывали в последние два года. Но мы добились Северного обхода. Проект будет реализован. Разыгрываются контракты, подрядчики выходят. Есть сложности с подготовкой дорожного полотна и строительством мостового сооружения. Но мы добились того, чтобы проект был. В планах объект у нас до 2027 года. Опасений, что проект не будет реализован, нет», – ответил глава региона.

Говоря о программе долговременного ухода за пожилыми людьми, Михаил Ведерников подчеркнул, что область из нее не выходила.

«Мы из программы не выходили. Федеральных денег там нет, только за региональные. Рассчитываем, что при введении соцгородка, он станет основанием для этой программы», – заметил он.

По вопросу на тему застройщиков губернатор не согласился с озвученным. «Не согласен с этим. Мы с самого начала провели огромную работу. Даже архитектор нанят. Мы приняли нормативы, увеличили требования по парковочным местам. Озвученные проблемы касаются тех площадок, которые нахватали в свое время. Такие ситуации есть, но в новых застройках все четко смотрим и контролируем», – подытожил он.