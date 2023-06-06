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Участок дороги Изборск – Палкино – Остров перекроют 11 июня из-за велогонки

Движение по участку дороги Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе перекроют 11 июня в связи с проведение соревнований по велосипедному спорту. Об этом глава района Ольга Потапова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

«11 июня с 10:30 до 14:00 в Палкинском районе будет временно прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге Изборск – Палкино – Остров от деревни Изборск км 0+000 в Печорском районе до км 20+700 в поселке Палкино (пересечение улицы Изборской с улицей Мичурина)», - написала Ольга Потапова.

Напомним, первые масштабные велогонки этого сезона стартуют в Новосокольническом районе с 26 мая. Подробнее об участках перекрываемых дорог можно узнать здесь.