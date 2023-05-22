Спорт

Первую масштабную велогонку этого сезона примет Новосокольнический район

Первые масштабные велогонки этого сезона стартуют в Новосокольническом районе с 26 мая. В межрегиональных соревнованиях примут участие более 120 велосипедистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соревнования по велосипедному спорту на территории Псковской области продолжатся до сентября. 11 июня и 24 сентября спортсмены проедут по трассам в Палкинском районе. Печорский район встретит велосипедистов 24 и 25 июня, а также 26 августа. Гоночные дни в Пушкиногорском районе - 5, 6, 7 и 9 июля.

«В связи с соревнованиями с целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств по некоторым участкам автомобильных дорог в указанных муниципалитетах», - отметили в правительстве.

Подробнее об участках перекрываемых дорог можно узнать здесь.