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Разработка проекта реконструкции Ольгинского моста в Пскове подходит к завершению

Разработка проектной документации реконструкции Ольгинского моста в Пскове подходит к завершению, далее ее направят на государственную экспертизу. Об этом исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Администрация города занимается этим вопросом, сейчас к завершению подходит разработка проектной документации. После ее направят на государственную экспертизу, а дальше мы уже будем понимать объем трудностей по привлечению финансов», - рассказал Станислав Стармолотов.

Он добавил, что финансирование в любом случае будут привлекать федеральное — возможностей города и даже области на такие работы не хватит.

Также Станислав Стармолотов напомнил, что сейчас на Ольгинском мосту идет ремонт дорожного покрытия, который позволит переправе функционировать до ее комплексного ремонта.