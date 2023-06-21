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Коммунальные службы Великих Лук отчитались о работе за 22 июня

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города Великие Луки подготовили краткий отчет за прошедший рабочий день, 22 июня. Его Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» был проведен ряд работ. В частности:

- механическая уборка дорожного полотна на проспекте Ленина, улицах Горицкой, Виноградова, Больничной, Холмской;

- увлажнение дорожного полотна и тротуаров в ночные и утренние часы на проспекте Октябрьском, улицах Дьяконова, Мурманской, Розы Люксембург, Лейтенанта Шмидта, Льва Толстого, Карла Либкнехта, Некрасова, Зверева, Энгельса, Щорса;

- ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на улицах Энгельса, Щорса;

- профилирование дорожного полотна на улицах Пархоменко, Полевой, Славянской.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» занималось следующими работами:

- скосом травы в сквере на площади Рокоссовского, улицах Толстого и Некрасова;

- формовочной обрезкой кустарников на пересечении улицы Ботвина и проспекта Октябрьского, у фонтана на площади Ленина,

- уборкой мусора на кладбищах Казанском и Мордовичи;

- погрузкой и вывозом веток с территории дома №12 на улице Горицкой;

- погрузкой ранее скошенной травы на улицах Больничной, М. Жукова и Тимирязева;

- уборкой мусора в городских скверах;

- вырезкой поросли на улице Вишневой;

- в утренние часы прополкой и поливом растений, высаженным на клумбы города.

Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» выполнялось нанесение разметки на улицах Гражданской, Вокзальной, Пескарева и Нелидовской. Продолжались работы по ремонту ряда дворовых территорий.