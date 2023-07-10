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Дорогу Порхов – Успенье ремонтируют в Порховском и Дедовичском районах

Ремонт автомобильной дороги Порхов – Успенье в Порховском и Дедовичском районах продолжается по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Подрядная организация АО «Буер» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области выполняет работы на четырех участках общей протяженностью более 30 км.

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На участке с 14 по 27 км специалисты завершили ремонт дорожного покрытия, уложено два слоя асфальта, сейчас ведутся работы по укреплению обочин.

На участке с 42 по 49 км также завершен ремонт дорожного покрытия, ведется асфальтирование заездных карманов, ремонт существующих автобусных остановок и посадочных площадок.

Еще на двух участках с 53 по 55 км и с 55 по 63 км завершены подготовительные работы, выполнен ремонт водопропускных труб и отфрезеровано изношенное дорожное покрытие. В завершение на всех участках краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.

Автомобильная дорога Порхов – Успенье обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, она проходит через Порховский, Дедовичский и Бежаницкий районы Псковской области, а также связывает федеральную трассу Р-56 и региональные маршруты.

В комитете напомнили, что в прошлом году в рамках этого контракта в нормативное состояние приведено два участка автодороги с 1 по 14 км и с 32 по 40 км. Всего за два года благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено более 50 км трассы. Стоимость контракта – около 845 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Срок окончания всех работ намечен на август 2023 года.