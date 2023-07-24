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Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 Петербург - Псков

Скорость движения автомобилей ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия из-за дорожных работ 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На километрах 49-50 трассы Р-23 будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00. Рабочие будут очищать водоотводные лотки у осевой разделительной полосы.

С длительными работами можно ознакомиться на сайте sz.rosavtodor.gov.ru.