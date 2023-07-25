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Суд обязал власти сделать освещение на дороге в великолукской деревне Астратово

Суд обязал администрацию сельского поселения в Великолукском районе сделать искусственное освещение на автомобильной дороге после жалобы местной жительницы в прокуратуру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По обращению жительницы деревни Астратово Великолукского района прокуратура провела проверку и установила, что в муниципальной собственности сельского поселения находится автомобильная дорога протяженностью 1020 метров, проходящая по деревне Астратово, однако освещение данного участка дороги не организовано.

Суд установил, что бездействие со стороны администрации сельского поселения, выразившееся в непринятии мер по обеспечению беспрерывного наружного искусственного освещения на автомобильной дороге, противоречит законодательству Российской Федерации и нарушает законные интересы неограниченного круга лиц.

Суд исковые требования удовлетворил. На администрацию сельского поселения возложили обязанность обеспечить на дороге беспрерывное наружное искусственное освещение в темное время суток.

В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило.