АвтоМир / Дороги

Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 7 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 32-33 километрах будет действовать ограничение скорости движения в сторону Пскова с 9:00 до 17:00 в связи с заменой СБО.

А на 133-158 километрах скорость движения ограничат в оба направления с 09:00 до 17:00. Рабочие будут производить выборочную заделку швов и трещин.

С длительными работами можно ознакомиться на сайте sz.rosavtodor.gov.ru.