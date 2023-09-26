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Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Николая Васильева в Пскове

Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Николая Васильева в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На въезде в Псков со стороны Санкт-Петербурга идет укладка выравнивающего слоя асфальта. Это отрезок улицы Николая Васильева, которая ремонтируется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"», – рассказал Борис Елкин.

Также глава города отметил, что часть этой дороги в Любятово пока проходит подготовку к асфальтированию. Всего будет приведено в порядок около 4 км. Планируется полностью сделать ремонт в этом году, хотя контракт завершается в следующем.