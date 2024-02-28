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АвтоМир / Дороги

Чем посыпали дороги и тротуары в Пскове зимой, ответил Борис Елкин

28.02.2024 13:57|ПсковКомментариев: 4

Песком и солью посыпали тротуары и дороги Пскова в зимний период. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«При температурах ниже 7 градусов и более соль не работает. Она, наоборот, ухудшает ситуацию. В этом случае используется песок. На тротуарах минимально посыпали солью, понимаем, что постоянно были перепады температуры. Часто происходили обледенения тротуаров», – объяснил он.

Глава города рассказал, что половину зимы до работы он ходил пешком. «Были скользкие места, старался аккуратнее ходить. Иногда выбирал альтернативные маршруты, но это не значит, что это правильно. Нужно посыпать везде и всегда», – продолжил он.

Посыпка начинается с центральных улиц. Кроме того, у подрядчиков куплено много техники для посыпки тротуаров, заключил Борис Елкин.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
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