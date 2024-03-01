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Дорогу регионального значения затопило в Пушкиногорском районе из-за паводка

Из-за весеннего паводка в Пушкиногорском районе подтопило автомобильную дорогу регионального значения Носово – Зимари – Кашино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Специалисты «Псковавтодора» мониторят состояние участков дороги, по возможности, устраняют последствия.

Для обозначения края проезжей части и безопасности участников дорожного движения установлены сигнальные вехи.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и учесть информацию при планировании маршрутов следования.