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Юрий Сорокин призвал подрядчиков использовать высококачественные материалы на дорогах в Псковской области

Директор ООО «Псков-Полимер», вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин в беседе с корреспондентом ПЛН FM призвал подрядные организации использовать высококачественные материалы и делать качественную подложку на дорогах в Псковской области.

«За последние лет десять качество дорог в городе Пскове и Псковской области значительно улучшилось. Думаю, что в этом со мной согласится большинство автолюбителей и псковичей, кто просто гуляет по городу. Тем не менее остаются и вопросы к некоторым подрядчикам - иногда они связаны с экономией на качестве асфальта. Мы все-таки живем на Северо-Западе и не должны никогда забывать, что в наших широтах бывают довольно сильные морозы и частые оттепели», - рассказал Юрий Сорокин.

Он отметил, что из-за перепадов температур асфальт рвется, влага проникает в трещины асфальта, а затем появляются ямы, дыры и провалы.

«Подрядчикам нужно делать качественную подложку и очень важно хорошо отводить воду. Для этого должна быть хорошо организована водосборная система в городе, когда талые воды стекают с дороги, а не находятся на дорожной поверхности, что влияет на качество асфальта. Мы знаем, что некоторые улицы нашего города: Рижский проспект, Юбилейная, Коммунальная, сделаны из более высококачественного асфальта. Они, конечно, гораздо более прочные и дольше держатся, лучше переносят эти переходы "через ноль", которые, по мнению наших дорожников, являются просто бичом для дорог. Хотя, например, в соседних скандинавских странах, в которых климат в принципе похож на наш, эта проблема не так остро стоит. Поэтому надо, видимо, все-таки делать надежное основание дорог, укладывать качественный асфальт, тогда дороги будут дольше служить. Я считаю, что в городе асфальт должен служить минимум лет семь», – уточнил вице-спикер.