АвтоМир / Дороги

«ГорДозор»: «Непопулярное решение». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 апреля.

Псков, скорее всего, лишится еще одного перехода. Речь идет о переходе на улице Рокоссовского, 22а. Спусковым механизмом стало недавнее ДТП с велосипедистом на этом переходе.

По нормативам через шестиполосную дорогу должен быть либо светофор, либо подземный переход. Но, по словам главы Пскова Бориса Елкина, скорее всего, здесь будет принято «непопулярное решение». В вопросах переходов разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.