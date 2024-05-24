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Железнодорожный переезд по улице Мелиораторов в Великих Луках будет закрыт с 30 на 31 мая

Железнодорожный переезд по улице Мелиораторов в Великих Луках будет закрыт с 30 на 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

С 20:00 до 22:00 — частичное закрытие, с 22:00 до 6:00 — полное закрытие, с 6:00 до 10:00 — частичное закрытие железнодорожного переезда 473 км ПК 10 (ПМК, по улице Мелиораторов) для движения автотранспортных средств в связи с проведением ремонта железнодорожного пути.

Объезд будет возможен через деревню Трубичино на улицу Малышева.