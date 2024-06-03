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Поликарбонат на подземных пешеходных переходах заменили в Великих Луках

Поликарбонат на подземных пешеходных переходах на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках заменили работники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». Также сотрудники очистили пешеходные переходы от мусора и помыли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: «Спецавтохозяйство»

«Призываем всех бережно относится к имуществу нашего города, в том числе к сооружениям города, ведь они устанавливаются для вашего удобства. Великие Луки - это наш общий дом, который нуждается в заботе. От нас самих, в первую очередь, зависит внешний вид и комфорт города, в котором мы живём», - отметили в «Спецавтохозяйстве».

В администрации отметили, что великолучане активно пользуются пешеходными переходами, но при этом продолжают происходить акты вандализма - люди портят поверхности и входные группы. При этом в пешеходных переходах уже давно установлены камеры видеонаблюдения.

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